«Уродец»: Клава Кока удивила стоматолога удалённым зубом

https://static.news.ru/photo/cb6ee988-b713-11eb-be4c-96000091f725_660.jpg Фото: klavacoca/instagram.com

Российская певица Клава Кока сходила к стоматологу и удалила «уродливый» зуб. По словам звезды, удивлённый медик «никогда не видел такого зуба» за 30 лет работы, а сама манипуляция продолжалась два часа.

Мой уродец. Удаляли его (зуб. — NEWS.ru) два часа. Хирург сказал, что за 30 лет работы никогда не видел такого зуба. Повезло так повезло, — написала исполнительница в сторис, приложив фото самого зуба.

Накануне она призналась поклонникам в Instagram, что самый продолжительный роман в её жизни длился пять лет. Также она опубликовала ролик, где танцует с бабушкой и дедушкой на Мальдивах. По словам певицы, пожилые супруги неразлучны 50 лет. В апреле Кока предложила платить копии денег артистам, которые выступают под фонограмму. А лучше, считает певица, им не выходить на сцену вовсе. Артистка рассказала подписчикам о том, как с сорванным голосом выступала на концерте в Тюмени.

Ранее сообщалось, что российская актриса Наталья Рудова ответила на вопросы поклонников в социальной сети Instagram. Один из них поинтересовался её национальностью. Звезда написала в сторис, что у неё «нет национальности и цвета кожи». Также звезда сериала «Универ» пошутила по поводу секрета «идеальной кожи лица». Артистка заявила, что «для ухода» за внешностью пользуется фотошопом.