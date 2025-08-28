День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
28 августа 2025 в 11:27

Мать Тимати заступилась за сына, уехавшего от Ивановой сразу после родов

Мать Тимати заявила, что ее сын уехал от Ивановой с младенцем из-за работы

Тимати Тимати Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Рэпер Тимати оставил свою возлюбленную Валентину Иванову одну с новорожденной дочерью Эммой из-за работы, сообщила мать артиста Симона Юнусова на своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена). Это стало ответом на вопрос подписчиков, почему знаменитость отдыхает за границей, пока его девушка ухаживает за новорожденным ребенком.

Валя не одна. Вы предполагаете, что Тимур будет кормить грудью и менять памперсы? Мужчина должен обеспечивать семью, — подчеркнула она.

Девочка родилась 2 августа. Она стала первым ребенком для Ивановой и третьим для 38-летнего артиста. У него также есть дочь Алиса от Алены Шишковой и сын Ратмир от Анастасии Решетовой.

Ранее Тимати сделал откровенное признание о своих личностных качествах в социальных сетях, вызвав волну неодобрения среди подписчиков. Исполнитель заявил о наличии у себя черт нарцисса и абьюзера.

До этого пользователи Сети подвергли критике мать рэпера за то, что она присутствовала на родах Ивановой. В своем аккаунте она опубликовала фото из роддома, на одном из которых видно, как женщина перерезает пуповину.

дети
Тимати
рэперы
модели
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!
Раскрыто, когда Баку и Ереван обсудят детали принятой в США декларации
Названы жаркие страны, куда можно долететь без пересадки в Стамбуле
Российских биатлонистов не допустили до квалификации Олимпиады-2026
В Совбезе России заявили о «ползучей натовизации» Австрии
Путин отреагировал на смерть Вышинского
Политолог рассказал, зачем Трамп проталкивает Киев в ЕС
В Роспотребнадзоре раскрыли, кому крайне важно привиться от гриппа
Российские военные освободили Нелеповку в ДНР
Школьники получили право на бесплатный проезд в крупном российском городе
Как научиться медитировать: советы для начинающих
«Левейшие пенальти»: легендарный футболист возмутился российским судейством
Пожар оставил нудистов без пути к спасению
США направили военные корабли к берегам латиноамериканской страны
Исполнителя хита Gangnam Style задержали в Южной Корее
Хулиган из Петербурга разбил окно в трамвае на 300 тысяч рублей
Психолог посоветовала чаще делать комплименты окружающим
Названа новая роль Венгрии на мировой арене
Пашинян после месячного молчания призвал католикоса всех армян уйти с поста
Пашинян: установление мира с Азербайджаном не решило все вопросы
Дальше
Самое популярное
ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа
Россия

ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа

Лунный календарь на сентябрь 2025: лучшие дни для всех дел
Общество

Лунный календарь на сентябрь 2025: лучшие дни для всех дел

Атака ВСУ на Самару 28 августа: что известно, есть ли погибшие и разрушения
Россия

Атака ВСУ на Самару 28 августа: что известно, есть ли погибшие и разрушения

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.