Мать Тимати заступилась за сына, уехавшего от Ивановой сразу после родов Мать Тимати заявила, что ее сын уехал от Ивановой с младенцем из-за работы

Рэпер Тимати оставил свою возлюбленную Валентину Иванову одну с новорожденной дочерью Эммой из-за работы, сообщила мать артиста Симона Юнусова на своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена). Это стало ответом на вопрос подписчиков, почему знаменитость отдыхает за границей, пока его девушка ухаживает за новорожденным ребенком.

Валя не одна. Вы предполагаете, что Тимур будет кормить грудью и менять памперсы? Мужчина должен обеспечивать семью, — подчеркнула она.

Девочка родилась 2 августа. Она стала первым ребенком для Ивановой и третьим для 38-летнего артиста. У него также есть дочь Алиса от Алены Шишковой и сын Ратмир от Анастасии Решетовой.

Ранее Тимати сделал откровенное признание о своих личностных качествах в социальных сетях, вызвав волну неодобрения среди подписчиков. Исполнитель заявил о наличии у себя черт нарцисса и абьюзера.

До этого пользователи Сети подвергли критике мать рэпера за то, что она присутствовала на родах Ивановой. В своем аккаунте она опубликовала фото из роддома, на одном из которых видно, как женщина перерезает пуповину.