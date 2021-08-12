«Из живота торчит трубка»: рэпера Птаху срочно прооперировали

Российскому рэперу Давиду Нуриеву (Птаха) сделали срочную операцию в Москве — ему удалили желчный пузырь и желчный камень. Музыкант отметил, что у него болит всё «от пупка до шеи», а «из живота торчит трубка, из неё что-то капает». Подробности процедуры он раскрыл на личной странице в социальной сети Instagram.

Самое большее, чего я боялся, это анестезии. Хожу как 70-летний старик, но рад, что смогу тренировки продолжить уже без вечной боли в животе. Мне кажется, это тот вес, который я когда-то съел, пытаясь спрятать его от копов, — отметил исполнитель.

О госпитализации знаменитости стало известно 11 августа, после чего Птаха перестал выходить на связь. СМИ сообщали, что медики диагностировали у рэпера холецистит.

Накануне народный артист РФ Владимир Стеклов, попавший в больницу с коронавирусной инфекцией, выздоровел. В настоящий момент он чувствует себя хорошо. О проблемах актёра со здоровьем стало известно 29 июля. В больницу его доставили ещё 28 числа. Актёр жаловался на затруднённое дыхание, кашель и температуру в 39 градусов.

Ранее врач-реаниматолог Георгий Арболишвили в беседе с KP.RU рассказал, сможет ли российская исполнительница Марина Абросимова (МакSим) петь после длительной искусственной комы и подключения к аппаратам ИВЛ и ЭКМО.