Медики рассказали, сможет ли МакSим петь после комы

Врач-реаниматолог Георгий Арболишвили в беседе с KP.RU рассказал, сможет ли российская исполнительница Марина Абросимова (МакSим) петь после длительной искусственной комы и подключения к аппаратам ИВЛ и ЭКМО. Медик отметил, что после удаления трубки какое-то время пациенты с трудом говорят, но легко восстанавливаются и особых проблем не возникает.

По мнению нейрофизиолога Виктора Косса, в возрасте 38–40 лет организм ещё способен регенерировать все ткани. По крайне мере, шансы очень высокие, поэтому при отсутствии непоправимых осложнений при грамотной реабилитации Абросимова смогла бы вернуться на сцену.

Прежде всего нужно разрабатывать бронхолёгочную систему. Для этого используется дыхательная гимнастика. Также применяется противоотёчная терапия. Эффективный метод восстановления — движение, грамотные физнагрузки. <...> Нужны доступные по состоянию кардиотренировки, — объяснил Косс.

Эксперт подчеркнул, что необходимо отслеживать биохимические показатели крови. Например, свёртываемость, дабы избежать тромбообразования. Также требуется работать над ЦНС. Часто центральная нервная система страдает из-за самой инфекции — нужно восстановить когнитивные функции, режимы сна и бодрствования, улучшить мозговой кровоток.

В ближайшее время артистку могут выписать из больницы, где она находится с 16 июня 2021 года. МакSим больше месяца пролежала в реанимации в состоянии искусственной комы сначала на ИВЛ, потом на аппарате ЭКМО. Сейчас артистка очнулась, начала общаться с родственниками и персоналом больницы.

Ранее сообщалось, что МакSим впервые после комы вышла в Instagram на связь без представителей. Она опубликовала пост, в котором поблагодарила всех за поддержку и рассказала о самочувствии.