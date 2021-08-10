Названа причина срочной госпитализации рэпера Птахи

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Представитель певицы МакSим, переведённой из реанимации в обычную палату ГКБ № 52 Москвы, рассказала, когда артистка сможет возобновить концертную деятельность и дать первый концерт после болезни. Об этом сообщает РИА Новости.

Концертов и новых песен от МакSим не будет как минимум год, она ещё слаба и её ждёт долгая терапия, — заявила представитель певицы. В ближайшее время артистку могут выписать из...