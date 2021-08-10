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Названа причина срочной госпитализации рэпера Птахи

19:01, 10 августа 2021
Названа причина срочной госпитализации рэпера Птахи Давид Нуриев Фото: ptaha/vk.com
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Причиной срочной госпитализации рэпера Птахи (настоящее имя — Давид Нуриев) стал холецистит. О воспалении у хип-хоп-исполнителя стенок желчного пузыря сообщил Telegram-канал Mash.

Давид Нуриев вызвал скорую с жалобой на острую боль. Его доставили в столичную клинику, врачи выявили острый холецистит — воспаление желчного пузыря. Анализы взяли, процедуры провели — дальше планируют делать операцию, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о выходе тизера фильма «Брат 3» на YouTube-канале, посвящённом проекту. Одну из ролей в нём исполнил рэпер Птаха. Лента не имеет ничего общего с фильмами Алексея Балабанова про Данилу Багрова и будет состоять из нескольких независимых историй, объединённых одной сюжетной линией — судьбами грабителей-неудачников, дочери генерала, влюблённой в уличного живописца, и участников ОПГ. Премьера запланирована на январь 2022-го.

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