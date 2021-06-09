Вышел первый тизер картины «Брат 3» с вооружённым цыганом

https://static.news.ru/photo/e1b4fa02-c9bf-11eb-8baf-96000091f725_660.jpg Тизер картины «Брат 3» Фото: youtube.com

Тизер картины «Брат 3» режиссёра Валерия Переверзева вышел в Сети на YouTube-канале, посвящённому проекту. Лента ещё находится на стадии производства. В кадре стоят два человека, один из них вооружён. Второй у него спрашивает: «Вот скажи мне, цыган, в чём правда?». «Правда в силе», — отвечает тот.

Лента не имеет ничего общего с культовой дилогией Алексея Балабанова про Данилу Багрова, пишет «КГ-Портал». «Брат 3» будет состоять из нескольких независимых историй, объединённых одной сюжетной линий. В центре событий — судьбы грабителей-неудачников, дочери генерала, влюблённой в уличного живописца, и участников ОПГ.

Сценарий для «Брата 3» написали Валерий и Юлия Переверзевы. Первый известен созданием музея телесных наказаний, а в кинематограф попал в 2013-м «через видеофиксацию своих перфомансов, инсталляций, экспонатов».

В фильме играют братья Владимир и Юрий Торсуевы (Сыроежкин и Электроник из «Приключений Электроника»), Василий Карпенко, Оливье Сиу, рэпер Птаха, Дмитрий Сафронов (сын художника Никаса Сафронова) и Эрик Робертс. Премьера запланирована на январь 2022-го.

Ранее сообщалось, что Денис Сафронов серьёзно готовился к съёмкам «Брата-3», где ему предстояло сыграть одну из ключевых ролей. Он решил похудеть, подтянуть фигуру и научиться пользоваться оружием. Для этого он начал регулярно посещать спортзал и правильно питаться. По словам актёра, из-за карантина он себя немного «подзапустил». Однако как только узнал, что ему предстоит участвовать в таком проекте, сразу взял себя в руки.