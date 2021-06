«Какая-то глупость»: Сухоруков о скандальном переводе фразы из «Брата 2»

https://static.news.ru/photo/1194ffe6-c395-11eb-8401-96000091f725_660.jpg Фото: kinopoisk.ru

Советский и российский актёр Виктор Сухоруков назвал «свалкой, глупостью» и «непонятным мятежом» скандал вокруг перевода фразы его персонажа — киллера Виктора Багрова по прозвищу Татарин — про бандеровцев в фильме «Брат 2» на Netflix, передаёт издание «Подъём».

Вы сейчас говорите не о Балабанове, не о фильме, а о какой-то свалке, сваре, какой-то глупости, мятеже совершенно непонятном. Наверно, переводчик плохой, может, они слово это не знают, может, они не знают, кто такой Бандера. <...> Они, может, не знают, где страна какая находится, а вы хотите, чтобы они разбирались в этих кликухах? Ну обиделись. Ну дураки, что обиделись, — рассказал артист.

Netflix поменял английские субтитры в ленте «Брат 2» после недовольства украинских юзеров. Их разозлил перевод фразы персонажа Сухорукова, поинтересовавшегося у второстепенного героя, не бандеровец ли он. Слова сервис перевёл как Ukrainian Nazi collaborator — «украинский нацистский коллаборационист». Позже портал отредактировал выражение словом Banderite.

Однако сайт не стал удалять неполиткорректные цитаты в переводе русских фильмов Алексея Балабанова «Брат» и «Брат 2». Сервис оставил слова про «гниду черножопую», а также цитату про то, что «все режиссеры — ****** [гомосексуалы]». Первая фраза получила перевод «you black ass worm» (дословно: «глист черножопый»), а вторую решили перевести дословно: «They're all fags».

Также слова «Бери ношу по себе, чтоб не падать при ходьбе» перевели как «Если откусишь больше, чем сможешь проглотить, то окажешься в зоопарке». Крылатая фраза Круглого «Кто в Москве не бывал — красоты не видал» получила вполне удачный перевод If you haven't seen Moscow, you haven't seen much, что дословно переводится как «Если не видел Москву, то не видел ничего».

1 июня Netflix добавил в свою библиотеку российские боевики «Брат» и «Брат 2». Режиссёр культовых фильмов Балабанов является обладателем премии «Ника», а также членом Европейской киноакадемии. Большинство его фильмов посвящено жизни 80-х и 90-х годов в России.