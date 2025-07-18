В Брянске умер артист местного ВИА «Стожары»

В Брянске скончался артист местного вокально-инструментального ансамбля «Стожары» Алексей Никольский, сообщила городская филармония в своем Telegram-канале. Прощание с музыкантом состоится 19 июля в 12:00 в Траурном зале Брянской городской больницы № 1.

Ушел из жизни артист ВИА «Стожары» Алексей Вячеславович Никольский. Прекрасный музыкант, любимец публики, отзывчивый коллега, замечательный человек с большим и добрым сердцем... Его талант, оптимизм и доброта навсегда останутся в нашей памяти. Мы скорбим вместе с родными и близкими. Светлая память, — сказано в сообщении.

Ранее Тюменское концертно-театральное объединение сообщило, что актер Тобольского драматического театра им. П. Ершова Константин Орлов погиб в зоне специальной военной операции. Артисту было 53 года.

До этого стало известно о смерти российского актера театра, кино и телевидения Вадима Алферова в боях под Курском. По данным источника, артист пропал без вести в конце 2024 года, хотя подписал контракт с Минобороны России в октябре. Только в мае 2025-го тело звезды «Убойной силы» удалось опознать. Актера похоронили на Южном кладбище Санкт-Петербурга.