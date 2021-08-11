Рэпер Птаха перестал отвечать на звонки после госпитализации

Фото: ptaha/vk.com

Американская актриса Холли Берри сломала рёбра на съёмочной площадке ленты «В синяках», но травма не помешала ей продолжить работу, передаёт портал Entertainment Weekly. Картина для звезды франшизы «Люди Икс» является дебютной в качестве режиссёра. Производство фильма заказал стриминговый сервис Netflix.

Она же сыграла в нём главную роль, перевоплотившись в бойца ММА Джеки Джастис. Артистка получила повреждение в первый же день съёмок боевика, но не стала прерывать процесс. Эрик Браун —...