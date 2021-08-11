Рэпер Птаха перестал отвечать на звонки после госпитализации
Дмитрий Новиков
Дмитрий Новиков
10:33, 11 августа 2021
Давид Нуриев (Птаха)Фото: ptaha/vk.com
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↵Российский рэпер Давид Нуриев (Птаха) перестал выходить на связь после того, как попал в больницу, передаёт телеканал «Звезда» со ссылкой на пиар-менеджера музыканта Марину Евстифееву.
К сожалению, Давид не выходит на связь с того момента, как его забрали. Мы сами очень беспокоимся о его здоровье, пытаемся звонить, но он не на связи и никаких комментариев по поводу своего здоровья нам не даёт, — отметила представитель исполнителя.
Причиной срочной госпитализации звезды, вероятно, стал холецистит. О воспалении у хип-хоп-исполнителя стенок желчного пузыря сообщил Telegram-канал Mash.
Ранее сообщалось о выходе тизера фильма «Брат 3» на YouTube-канале, посвящённом проекту. Одну из ролей в нём исполнил рэпер Птаха. Лента не имеет ничего общего с фильмами Алексея Балабанова про Данилу Багрова и будет состоять из нескольких независимых историй, объединённых одной сюжетной линией — судьбами грабителей-неудачников, дочери генерала, влюблённой в уличного живописца, и участников ОПГ. Премьера запланирована на январь 2022-го.