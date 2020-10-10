«Говорят, тёлочек в дом водишь»: Королёва упрекнула Тарзана в измене

https://static.news.ru/photo/a8d24bd6-0bc9-11eb-aded-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Певица Наташа Королёва припомнила на домашней вечеринке мужу Сергею Глушко, выступающему под псевдонимом Тарзан, измену с Анастасией Шульженко.

Супруги устроили вечеринку в своём доме. Впервые после месяца публичного обсуждения неверности мужа пара собрала гостей, среди которых был Владимир Винокур с женой. Но забыть «больную» тему Королёвой не удалось — во время исполнения песни она всё же зацепила стриптизёра едким замечанием.

Серёга, говорят, тёлочек в дом водишь. А чего мне забыл позвонить? А, да, я же в Краснодаре была, — сказала певица, танцуя рядом с мужем.

В ответ на выпад певицы Тарзан лишь улыбнулся, гости же продолжили веселье, не акцентируя внимание на случившемся.

Скандал разразился после того, как Королёва вернулась из отпуска. Она рассказала, что после возвращения не досчиталась драгоценностей на 5 млн рублей. Вскоре Глушко признался, что приводил в отсутствие жены двух девушек, которые обокрали его. Некоторое время спустя он подтвердил зародившиеся слухи о своей неверности, однако заявил, что его коварно соблазнили.

Одна из виновниц скандала Анастасия Шульженко, воспользовавшись вниманием к своей персоне, начала ходить по различным ток-шоу. Оказалось, что это ей не в новинку: ранее она зарабатывала на жизнь тем, что снималась в разных программах, где играла героинь выдуманных историй. В какой-то момент девушка даже заявила, что беременна от Глушко, однако результат теста это не подтвердил.

Сама Королёва не считает изменой связь супруга. По словам артистки, её муж — «большой ребёнок», который легко поддаётся эмоциям, писал NEWS.ru.