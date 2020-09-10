Королёва заявила о пропаже украшений после визита «подруг» к Тарзану

https://static.news.ru/photo/79c51f9c-f361-11ea-8046-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/koroleva__star

Певица Наташа Королёва написала заявление в полицию о пропаже украшений на 5 млн рублей, а также €3 тыс. из квартиры. Артистка была на отдыхе, а когда вернулась домой, то заметила, что драгоценности исчезли.

Муж певицы Сергей Глушко, выступающий под творческим псевдонимом Тарзан, не сопровождал Королёву в поездке и находился дома.

По данным РЕН ТВ, он признался , что 19 августа к нему приходили гостьи. Украшения могли пропасть после их визита. С женщинами мужчина был почти не знаком. Сейчас правоохранители их разыскивают.