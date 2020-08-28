«Стареющие телеса»: поклонники раскритиковали Тарзана за фото в плавках

https://static.news.ru/photo/348e8a6c-eb46-11ea-8ccd-fa163e074e61_660.jpg Сергей Глушко (Тарзан) Фото: Alena Kalita/Russian Look/Global Look Press

Тарзан вызвал волну критики со стороны поклонников, опубликовав фото своего обнажённого тела в стрингах. Танцору исполнилось 50 лет, но он не стесняется выставлять напоказ свою фигуру.

На фото Сергей Глушко позирует в профиль, откинув назад длинные волосы.

Движение, — подписал снимок муж Наташи Королёвой.

Обычно поклонники спокойно реагируют на такие проявления танцора, но в этот раз на Тарзана обрушились с критикой. Подписчики нашли у артиста массу изъянов. «Может, уже хватит стареющие телеса выставлять?», «Сергей, а где вы стринги покупаете?», — язвили в комментариях пользователи.

Но нашлись и те, кто поддержал Тарзана. Кто-то посочувствовал, что Сергей Глушко стал слишком худым, другие пожелали всем так выглядеть в 50 лет. Чаще всего Тарзана критикуют потому, что он всё же является отцом и подаёт не очень хороший пример сыну.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Тарзан в очередной раз эпатировал поклонников «обнажённым» фото. Артист признался, что давно не «голил» и снял своё стройное тело по дороге в клозет.