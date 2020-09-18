Любовница Тарзана до скандала зарабатывала на жизнь съёмками в телешоу

https://static.news.ru/photo/aedf9d36-f63d-11ea-b610-fa163e074e61_660.jpg Тарзан и Наташа Королёва Фото: Alena Kalita/Russian Look/Global Look Press

Анастасия Шульженко, одна из виновниц скандала вокруг пары Сергея Глушко и Наташи Королёвой, воспользовавшись вниманием к своей персоне, начала ходить по различным ток-шоу. Однако оказалось, что ей это не в новинку.

Молодая актриса раньше зарабатывала на жизнь тем, что снималась в разных программах, где играла героинь выдуманных историй.

По данным StarHit, Шульженко снялась в шоу «Измены», где она сыграла роль обманутой жены. В программе «Моя свекровь — монстр» девушка предстала под настоящим именем. Там она изображала невесту некоего Александра, которая отчаянно пытается найти общий язык с будущей свекровью.

Актриса решила не терять навыки и уже посетила шоу «Пусть говорят». А потом она пошла на передачу «На самом деле», где продемонстрировала интимные кадры с танцором.

Девушка познакомилась с Глушко в 2019 году. Она посетила его шоу. В какой-то момент он вытащил её на сцену, и она не могла скрыть эмоций. Она подробно описала свои ощущения в Instagram, назвав танцора секс-символом своей юности.

Ранее исполнительница хита «Маленькая страна» рассказала, что уехала в отпуск и оставила мужа одного, а когда вернулась, не досчиталась драгоценностей на 5 млн рублей. Позже, как сообщили СМИ, Тарзан сам признался, что приводил в отсутствие жены двух девиц, которые и обокрали знаменитость. Журналисты предположили, что танцор, вероятнее всего, изменил жене.

Позже Сергей Глушко подтвердил слухи о своей неверности. По его словам, девушки его соблазнили. Они всё происходящее записали на видео, чтобы потом прославиться. Танцор заявил, что любит только свою жену. А против его любовниц возбудили уголовное дело за кражу.

Как писал NEWS.ru, семейный психолог Ольга Хохлова, комментируя ситуацию, которая произошла в семье Наташи Королёвой, заявила, что измена со стороны Сергея Глушко была неизбежна.