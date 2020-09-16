Тарзан удалил своё скандальное откровение про измену с блудницей

https://static.news.ru/photo/3a05d19c-f80e-11ea-9ed9-fa163e074e61_660.jpg Сергей Глушко Фото: Anatoly Lomohov/Global Look Press

Российский актёр и шоумен Сергей Глушко, известный под псевдонимом Тарзан, удалил видео из Instagram, в котором признался, что изменил своей супруге.

Накануне артист опубликовал пост, чтобы рассказать всем о случившемся. В видео он подтвердил информацию о том, что был неверен Наташе Королёвой. По его словам, две девушки его соблазнили, после этого дали какие-то вещества, которые ввели его в неадекватное состояние. Он утверждает, что злоумышленницы сделали это специально, так как всё происходящее они записывали на видео.

Я хочу сделать официальное заявление. Произошёл инцидент. Я изменил своей жене. Я говорю об этом открыто. Я не буду вторым Михаилом Ефремовым. Я не буду говорить, что это был не я. Это сделал я. И отвечать за это буду я перед Богом и перед своей женой. Я являюсь мужиком на 200%, — отмечал в своём признании танцор.

Поклонники предположили, что Глушко записал видео, находясь в расстроенных чувствах. Он мог удалить пост, чтобы поклонники не переключились на его жену.

С Тарзаном одна из девушек познакомилась в 2019 году. Она посетила его шоу. В какой-то момент он вытащил её на сцену, и она не могла скрыть эмоций. Барышня подробно описала свои ощущения в Instagram, назвав Глушко секс-символом своей юности.

Ранее исполнительница хита «Маленькая страна» рассказала, что уехала в отпуск и оставила мужа одного, а когда вернулась, не досчиталась драгоценностей на 5 млн рублей. Позже, как сообщили СМИ, Тарзан сам признался, что приводил в отсутствие жены двух девиц, которые и обокрали знаменитость. Журналисты предположили, что танцор, вероятнее всего, изменил жене.

Как писал NEWS.ru, 28-летняя актриса Анастасия Шульженко, которую в Сети называют любовницей Сергея Глушко, больше известного как Тарзан, подтвердила слухи об их романе.