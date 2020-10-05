Королёва заявила, что не считает предательство Тарзана изменой

https://static.news.ru/photo/4d5c7f70-0704-11eb-bf5f-fa163e074e61_660.jpg Тарзан и Наташа Королева Фото: koroleva__star/instagram.com

Певица Наталья Королёва не считает изменой связь супруга стриптизёра Сергея Глушко, известного под псевдонимом Тарзан, с другой женщиной. По словам артистки, её муж — «большой ребёнок», который легко поддается эмоциям.

Любого мужчину возможно подвести к измене с помощью женских уловок и хитростей, заявила звезда сцены в интервью Ксении Собчак.

Я не считаю, что это измена. Я считаю, что это подстава. Это разные вещи. Его намеренно вели и подставляли! — сказала Королёва в YouTube-шоу «Осторожно, Собчак».

Она отметила, что не оправдывает «самый жирный косяк», который допустил Тарзан, но в сложившейся скандальной ситуации больше переживает за супруга, чем за собственные чувства.

Певица подчеркнула, что искренне верит в объяснения мужа, с которым знакома уже 20 лет, так как знает не только особенности его характера и натуры, но и «его пристрастия, возможности, хотения».

Сам Глушко при этом высказал мнение, что его жена — святая женщина, которая лучше всех.

Я лоханулся! Я накосячил! Не надо меня лечить! Не ошибаются только трупы! — эмоционально заявил Тарзан.

Он добавил, что не намерен объясняться в сложившейся ситуации с кем бы то ни было кроме собственной жены.

Стриптизёр заверил, что не состоял в любовных отношениях на стороне, а был лишь единожды, но крупно обманут.

Как писал NEWS.ru, ранее Королёва рассказала, что после возвращения из отпуска не досчиталась драгоценностей на 5 млн рублей. Вскоре Глушко признался, что приводил в отсутствие жены двух девушек, которые обокрали его. Некоторое время спустя он подтвердил зародившиеся слухи о своей неверности, однако заявил, что его коварно соблазнили.

Одна из виновниц скандала Анастасия Шульженко, воспользовавшись вниманием к своей персоне, начала ходить по различным ток-шоу. Оказалось, что это ей не в новинку: ранее она зарабатывала на жизнь тем, что снималась в разных программах, где играла героинь выдуманных историй. В какой-то момент девушка даже заявила, что беременна от Глушко, однако результат теста это не подтвердил.

В свою очередь Собчак вскоре после инцидента записала язвительный ролик в адрес Королёвой, спев про предательства мужчин. В клипе-пародии на песню «Синие лебеди» она описала интимные отношения Тарзана с безвестной до этого актрисой из Краснодара. При этом Собчак отмечала, что сильно сомневается в признаниях танцора.