Фанаты Спирс предрекли судье по делу об опеке «загадочную смерть»

Судья по делу об опеке американской певицы Бритни Спирс со стороны отца получает множество угроз от фанатов исполнительницы, передаёт портал TMZ. Источник в полиции Лос-Анджелеса подчеркнул, что юристу грозят физической расправой, а один из юзеров в Twitter предрёк женщине «загадочную смерть».

Поклонники возмутились решением судьи Бренды Пенни на прошлой неделе. Тогда представительница закона решила не отлучать отца 39-летней звезды Джейми Спирса от опекунства, а также отказала в просьбе Бритни в срочном порядке рассмотреть вопрос раздела имущества. Социальные сети отреагировали на новый поворот в деле шквалом гневных публикаций.

В конце июня Спирс выступила на суде по поводу опеки её отца над собой. В первой публичной речи она заявила, что не владеет своей жизнью и хочет вернуть себе свои права. Она отметила, что пять лет её закалывали литием, из-за которого она чувствовала себя «как будто пьяной».

Кроме того, опекуны и охранники не оставляли её одну, даже когда она была абсолютно обнажённой. Её насильно заставили поставить внутриматочную спираль, чтобы она не беременела, и запретили её снимать. Певица призналась, что всё ещё хочет замуж и детей. Опекуны запрещают ей это делать. Также ей не разрешали сделать перерыв в работе, несмотря на жалобы на усталость.

Ранее сообщалось, что возлюбленный Бритни Спирс обхаживает её на Гавайях после всего произошедшего. Молодой тренер познакомился с певицей, когда снимался в её музыкальном клипе Slumber Party в 2016 году. Официально об отношениях пара рассказала в январе 2017 года, и с тех пор они не разлей вода.

1 июля сообщалось, что суд отклонил запрос певицы на её освобождение от опеки отца Джейми Спирса. Звезда останется под контролем родителя.