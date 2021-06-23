«Я не в порядке»: Бритни Спирс требует вернуть ей права на свою жизнь

Американская певица Бритни Спирс выступила на суде по поводу опеки её отца над собой. В своём первом публичном выступлении он заявила, что не владеет своей жизнью и хочет вернуть себе свои права, сообщает Би-би-си.

Я солгала всему миру, сказав, что я счастлива и всё в порядке. Я не счастлива и не в порядке, я не могу спать. Я не возвращалась в суд столько времени, потому что думала, что люди мне не поверят, — сказала артистка.

Она отметила, что пять лет её закалывали литием, из-за которого она чувствовала себя «как будто пьяной». Кроме того, опекуны и охранники не оставляли её одну, даже когда она была абсолютно обнажённой. Её насильно заставили поставить внутриматочную спираль, чтобы она не беременела. И запретили её снимать.

Певица призналась, что всё ещё хочет замуж и детей. Опекуны запрещают ей это делать. Также ей не разрешали сделать перерыв в работе, несмотря на жалобы на усталость.

Когда Бритни сообщила, что просто не может выйти на сцену, организаторов уведомили об отказе певицы сотрудничать, но это, по её словам, было ложью.

Она призналась, что всё это время жила так, будто постоянно находится в реабилитационном центре. Теперь она хочет сократить терапию — проводить её реже трёх раз в неделю.

Не так давно американская певица вернулась в социальные сети, и с тех пор поклонники постоянно спрашивают, возобновит ли она гастроли. Звезда не смогла точно сказать подписчикам в Instagram, планирует ли она продолжать вокальную карьеру.