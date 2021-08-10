Певица Бритни Спирс вновь потерпела поражение в суде по делу об опеке. Судья Бренда Пенни отклонила просьбу адвоката артистки немедленно отстранить её отца Джейми от опекунства. Также было отказано в перенесении слушания с 29 сентября на этот месяц, передаёт People Talk.

В Instagram певица высказалась о происходящем и заявила, что теперь будет публиковаться меньше, чем делала это ранее.

В системе, где я так долго чувствовала себя совершенно безнадёжной, по крайней мере, у меня оставалась платформа, на которой я могла делиться всем тем, чем хочу! Как говорила Селена Гомес — «мир может быть неприятным местом. Я знаю это, ты это знаешь... Убей их добротой». К сожалению, последние новости оказались довольно неприятными, когда появилась ужасная и подлая ложь обо мне, поэтому с этого момента я буду публиковать немного меньше всего! — написала Бритни.

К этой подписи Бритни приложила видео, на котором Джейк Коэн готовит завтрак с авокадо. В комментариях певица Селена Гомес поддержала коллегу, написав: «Люблю тебя! Ты можешь в любое время прийти готовить завтрак со мной».

Ранее сообщалось, что Бритни Спирс испугала фанатов своим видео в Instagram, где она предстала топлес. Поклонники уверены: ролик запостила не Бритни.