Бритни Спирс испугала фанатов своим видео топлес

Фото: Pa/Keystone Press Agency/GLOBAL LOOK PRESS

Американская поп-исполнительница Бритни Спирс испугала фанатов своим видео в Instagram, где она предстала топлес. Поклонники уверены: ролик запостила не Бритни.

Видео показалось пользователям соцсети странным. Несколько секунд певица стоит топлес на фоне природы, прикрывая обнажённую грудь руками. При этом голова её запрокинута назад так, что не видно, с каким выражением лица она совершает это действие. После этого на долю секунды происходит склейка, где Бритни стоит близко к камере и смотрит исподлобья прямо в кадр.

«Я чувствую, будто это публиковал кто-то другой», «Я буквально сбит с толку», «Мы слышим тебя, мы видим тебя, мы поддерживаем тебя», «Джейми Линн Спирс, не трогай Instagram Бритни!», «Что происходит? Освободите её!», написали в комментариях поклонники.

Примечательно, что Бритни уже в третий раз выкладывает одно и то же фото с голой грудью. При этом поклонники певицы, которые привыкли искать её намёки после всех поворотов в конспирологии #FreeBritney, уверены, что в этих публикациях есть определённый смысл. Многие придерживаются теории, что Бритни снова о чём-то сигналит, и подсказку, судя по повторяющимся действиям, нужно искать в песне Oops, I Did It Again.

Ранее сообщалось, что адвокат Бритни Спирс Мэтью Розенгарт обратился в суд с требованием отстранить отца исполнительницы от опекунства над ней. Кандидатом на эту позицию адвокат назвал аудитора Джейсона Рубина, который специализируется на управлении сложными трастами и на делах о злоупотреблении опекой.