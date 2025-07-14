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14 июля 2025 в 18:27

На Кубани сына бойца СВО забирают у бабушки в детдом из-за бюрократии

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

В Краснодаре сына бойца СВО угрожают забрать в детский дом, несмотря на то, что за ним ухаживает его бабушка, сообщает «Царьград». По данным издания, причиной такого решения стала бюрократическая процедура, согласно которой смерть военного может быть доказана лишь после официального признания его пропавшим без вести.

У нас нормальная, благополучная семья, но из-за военкомата, который влез не в свое дело, внук может лишиться всего. В опеке нам сказали: «Если в течение месяца не оформите нужные документы, мы его в детский дом заберем», — заявляет бабушка.

В материале отмечается, что отец ребенка пропал в зоне СВО, мать умерла. Заботиться о нем готовы обе бабушки и три тети, однако, как утверждают родственники, органы опеки готовятся отправить мальчика в детдом.

Ранее депутат Госдумы Максим Иванов сообщал, что в Красноуральске Свердловской области жена участника СВО больше года пыталась выяснить, что случилось с ее мужем. Сначала женщине сообщили о гибели супруга, затем объявили его дезертиром, а позже установили, что он пропал без вести. Весной 2025 года военная прокуратура вмешалась в ситуацию и установила, что статус дезертира присвоили необоснованно. Правоохранители обязали провести перерасчет выплат, причитающихся семье военнослужащего. Минобороны России ситуацию не комментировало.

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