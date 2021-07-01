Суд оставил Бритни Спирс под опекой отца

Суд в Лос-Анджелесе отклонил запрос американской певицы Бритни Спирс на её освобождение от опеки отца Джейми Спирса, говорится в документах инстанции. Звезда останется под контролем родителя.

Запрос о немедленной приостановке статуса Джейми Спирса как единственного опекуна подопечного после назначения компании Bessemer Trust отклонён, — говорится в сообщении.

В материалах дела подчёркивается, что исполнительница является «практически неспособной управлять своими финансовыми ресурсами или противостоять мошенничеству или ненадлежащему влиянию». Но Бритни Спирс имеет право подавать новые прошения.

В августе 2020 года знаменитость уже требовала заменить опекуна. Она просила передать контроль над её личной жизнью менеджеру Джоди Монтгомери, а вопросы карьеры доверить финансовой компании Bessemer Trust. В итоге судья назначил фирму соопекуном, но отказался запрещать Джеймсу Спирсу «следить» за дочерью.

39-летняя Спирс находится под опекой Джеймса Спирса с 2008 года. С тех пор мужчина контролирует личные и финансовые дела звезды, её лечение, безопасность и карьеру. Исполнительница редко приезжает на судебные заседания и не комментирует их публично.

Бритни Спирс является одной из самых популярных певиц современности. После двух первых альбомов (1999–2000) её признали самой продаваемой исполнительницей десятилетия США, она заняла 12-е место среди богатейших женщин шоу-бизнеса. В мире реализовано свыше 200 млн экземпляров пластинок.

Ранее сообщалось, что Бритни Спирс на своей странице в Instagram призналась фанатам, что врала им на протяжении двух лет. Исполнительница отметила, что хочет раскрыть маленькую тайну, и подчеркнула, что все мечтают жить как в сказке, хотя её судьбу так охарактеризовать нельзя.