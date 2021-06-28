Возлюбленный Бритни Спирс обхаживает её на Гавайях после громкого суда

Певица Бритни Спирс после громкого суда по поводу опеки её отца над ней окружена вниманием и заботой на Гавайях. За артисткой поехал её возлюбленный Сэм Асгари — персональный тренер и бойфренд обхаживает Спирс, чтобы она как можно скорее восстановилась после тяжёлого слушания, сообщает Us Weekly.

После суда в среду, 23 июня, 39-летняя исполнительница Toxic вылетела на Гавайи со своей службой безопасности и кавалером. 27-летний Асгари внёс в рабочий график коррективы и убедился, что может сосредоточиться на благополучии Бритни.

Сэм позаботился о том, чтобы его график на неделе после слушания был ясен. Он сделал это, чтобы быть готовым на все сто процентов поддержать её, — рассказал инсайдер.

Молодой тренер познакомился с певицей, когда снимался в её музыкальном клипе Slumber Party в 2016 году. Официально об отношениях пара рассказала в январе 2017 года, и с тех пор они не разлей вода.

Спирс выступила на суде по поводу опеки её отца над собой. В первой публичной речи она заявила, что не владеет своей жизнью и хочет вернуть себе свои права. Она отметила, что пять лет её закалывали литием, из-за которого она чувствовала себя «как будто пьяной». Кроме того, опекуны и охранники не оставляли её одну, даже когда она была абсолютно обнажённой. Её насильно заставили поставить внутриматочную спираль, чтобы она не беременела. И запретили её снимать. Певица призналась, что всё ещё хочет замуж и детей. Опекуны запрещают ей это делать. Также ей не разрешали сделать перерыв в работе, несмотря на жалобы на усталость.

Ранее сообщалось, что американская исполнительница Шер заступилась за певицу Бритни Спирс. Она уверена, что отец звезды должен отказаться от опекунства. Также артистку поддержал певец Джастин Тимберлейк, с которым они раньше были в отношениях.