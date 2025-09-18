«Это абсурд». Нужна ли Пугачева школьникам? Реакция на инициативу Киркорова

Певец Филипп Киркоров заявил, что песни Аллы Пугачевой стоит включить в школьную программу наравне с хитами Олега Газманова и SHAMAN. По словам певца, творчество Примадонны — это высокое искусство. Как на инициативу Киркорова отреагировали в Государственной думе и мире музыки — в материале NEWS.ru.

Стоит ли включить песни Пугачевой в школьную программу

Предложение Киркорова вызвало широкий общественный резонанс после недавнего интервью Пугачевой. Депутат Госдумы Александр Шолохов не удивился инициативе певца, предложившего изучать композиции Пугачевой в школах. В беседе с NEWS.ru парламентарий отметил, что таким способом часто продвигают творчество менее известных авторов. По его мнению, цитата из классической комедии Александра Грибоедова «Горе от ума» как нельзя лучше описывает подобный подход.

Музыкальный критик Сергей Соседов считает, что Пугачеву вообще не стоит упоминать, потому что она «пятая колонна». Собеседник выступает против изучения творчества современных исполнителей на уроках музыки.

«Изучать творчество Пугачевой в школе — это абсурд. Она представитель пятой колонны. Я считаю, что эстрадных исполнителей вообще не нужно изучать в школе. Это касается не только Пугачевой, но и Газманова, SHAMAN. Творчество эстрадных исполнителей, оно сиюминутно. Отражает сегодняшнюю эпоху, не является вечным. Это не классическая музыка. Зачем изучать в школе то, что можно увидеть по телевизору?» — сказал критик NEWS.ru.

Депутат Госдумы Виталий Милонов высказал мнение в разговоре с NEWS.ru, что эстрадные певцы исполняют не серьезные произведения. Как он считает, у творчества этих исполнителей «нет выдержки», как у вина.

«Хорошее вино должно быть выдержанным. То, что нам кажется сейчас блестящим и прекрасным, может, через некоторое количество лет окажется не таким ценным для нас. Тогда зачем это изучать детям? Я не понимаю. Пугачева не является автором и создателем своего творчества. Для нее писали песни. Она всегда пела откровенную попсу. Ее песни нельзя относить к каким-либо серьезным произведениям. Это не для школьной программы», — заявил Милонов.

Алла Пугачева Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Лидер движения «Сорок сороков» Андрей Кормухин напомнил NEWS.ru, что Пугачева покинула Россию в непростое время.

«Алла Пугачева бежала и отказалась от страны в тяжелые для нее моменты. Поэтому если мы хотим в детях взрастить эту предательскую сущность, тогда надо преподавать ее песни. Если мы хотим, чтобы наши дети выросли действительно патриотами, надо их растить на великих произведениях, которых у нас много в истории России. И уж Алла Пугачева к великим представителям музыкальной культуры точно не относится», — считает Кормухин.

Продюсер и основатель магазина песен Max Song Максим Загорулько считает, что творчество исполнителя неотделимо от его взглядов и личности. Поэтому он бы не стал включать Пугачеву в школьную программу. Продюсер высказал мнение в разговоре с NEWS.ru, что показал бы творчество Аллы Борисовны своим детям только во взрослом, осознанном возрасте.

«За музыкой всегда стоит личность артиста. Я люблю большую часть песен Пугачевой и признаю, что у нее есть образцы действительно великой музыки — с сильными гармониями, аранжировками, поэтическим содержанием. Не считаю, что ее нужно включать в школьную программу. С ее творчеством я бы познакомил детей только во взрослом возрасте, когда они будут готовы воспринимать не только музыку, но и сложный и противоречивый культурный контекст вокруг личности артиста», — заявил Загорулько.

Какую музыку надо изучать в школах РФ

Школьная программа на уроках музыки всегда строилась на классике и народных песнях. Соседов считает, что ничего не надо менять и делать современным.

«Нужно прослушивать фрагментарно „Хорошо темперированный клавир“ Баха, Лунную сонату Бетховена, сороковую симфонию Моцарта, фрагменты из „Волшебной флейты“ его, фрагменты „Щелкунчика“ Чайковского. Нужно включить в программу его детский альбом „Времена года“, „Петя и волк“ Прокофьева. У нас есть много прекрасных детских песен, написанных великими классиками, которые могли бы исполнять на уроках музыки», — объяснил Соседов.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Кормухин считает, что обучение детей музыке не нужно смешивать с шоу-бизнесом. Он предложил не включать в программу эстраду, а добавить церковные песнопения.

«Нужно преподавать классику, нашу народную музыку. И не путать ее с примитивной музыкой. В основе нашей музыки был не только народный фольклор, но и знаменные распевы, церковное пение. Именно из церковной музыки родилась не только наша, но и общемировая индустрия. Например, джаз вышел из госпела — церковных песнопений. Сергей Рахманинов писал духовную музыку, Чайковский, Моцарт, Бах тоже были близки к церковной музыке. Поэтому церковное пение также стоит включить в уроки музыки», — предложил Кормухин.

Загорулько добавил бы в школьную программу творчество современных исполнителей. Важно отбирать авторов, по мнению продюсера, с «культурными кодами и смыслами».

«На мой взгляд, полезно обсуждать с детьми музыку и нашего времени, и 2000-х, и 90-х, и 80-х, и 70-х. Причем как российских, так и зарубежных исполнителей. Это помогает детям понять, что, с одной стороны, история развивается по спирали, а с другой — что у человечества не так много базовых ценностей, которые культура воспевает снова и снова», — сказал Загорулько.

Читайте также:

Газманов стал популярнее Крида? Почему зумеры танцуют под музыку 90-х

«Справляется как настоящий донской казак»: близняшки о разводе Диброва

«Замок надо изъять первым!»: какого имущества может лишиться Пугачева в РФ