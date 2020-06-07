Девушка Виторгана ищет новую квартиру

Актриса Нино Нинидзе, возлюбленная режиссёра Максима Виторгана, занялась поисками новой квартиры. Они ищет жильё для себя и четырёхлетнего сына Сандрика.
В качестве районов она рассматривает столичные Хамовники, Басманный и Пресню, передаёт Telegram-канал «Героиня Татлера». Квартира должна быть двухкомнатной, с отдельной кухней и бытовой техникой. Там должно быть чисто и уютно.
Нинидзе отметила, что они с сыном очень чистоплотные и не шумные. Они готовы соблюдать полный порядок.
Как писал NEWS.eu, шоувумен Ксения Собчак рассталась с Виторганом в 2019 году. После развода она сразу же вышла замуж за Константина Богомолова. Влюблённые поженились прошлой осенью. Молодожёны шокировали публику, приехав в ЗАГС на катафалке. На автомобиль нанесли надпись «Только смерть разлучит нас». Кроме того, звезда поразила гостей своей свадьбы танцем с полуголыми юношами в образах католических монахинь. Композиция была исполнена под песню «Войди в меня».
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