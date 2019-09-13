https://static.news.ru/photo/88aecb36-d673-11e9-8127-fa163e074e61_660.jpg Ксения Собчак Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Телеведущая Ксения Собчак поразила гостей своей свадьбы танцем с полуголыми юношами в образах католических монахинь. Композиция была исполнена под песню «Войди в меня».

Один из гостей торжества снял её фрагмент, который опубликовал Пятый канал.

На кадрах видно начало действа, когда Собчак в чёрном плаще стоит на коленях, а её окружают юноши в накидках. Сбросив их, танцоры продемонстрировали туфли для пол-денса на массивной платформе и высоком каблуке. На них также было надето кожаное нижнее белье и портупеи.

Собчак тоже лишилась накидки, показав гостям свой корсет, чулки и красную подвязку. Ролик на этом моменте обрывается.

По словам очевидцев, композиция имела счастливый финал — Собчак с новым мужем Константином Богомоловым завалилась на кровать. После этого гости наблюдали за долгими и жаркими поцелуями молодожёнов.

Ранее News.ru сообщал, что пользователи обсуждают первое фото с венчания телеведущей Ксении Собчак и режиссёра Константина Богомолова. На снимке молодожёны позируют вместе, стоя под руку. Судя по всему, Собчак приберегла для церемонии венчания совсем другое платье, нежели то, которое она выбрала для росписи в ЗАГСе. В руках у невесты — трогательный букет с ландышами.