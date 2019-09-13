https://static.news.ru/photo/3a9dd2ac-d60a-11e9-8d6d-fa163e074e61_660.jpg Ксения Собчак Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Телеведущая Ксения Собчак и режиссёр Константин Богомолов приехали в ЗАГС для регистрации брака на катафалке. На автомобиль нанесли надпись «Только смерть разлучит нас».

По предварительным данным, торжество обойдётся молодожёнам в 16 млн рублей, передаёт РЕН ТВ .

Незадолго до визита в ЗАГС Собчак на своей странице в Instagram опубликовала фото, на котором стоит лицом к зеркалу. Голову невесты покрывает роскошная фата, украшенная кружевом.

Подписчики пришли в восторг от платья, хоть и увидели его только со спины. Они осыпали её комплиментами и пожелали новой семье счастья, любви и взаимопонимания: «Пусть этот брак будет в вечной взаимной любви», «Шикарный день для свадьбы! Счастья вам!», «Совет да любовь!».

Ранее News.ru писал, что Собчак и Богомолов отпразднуют свадьбу в Bosco Cafe в Петровском пассаже. Торжество обойдётся им в несколько миллионов рублей. На банкет приглашены 300 гостей. Среди них — Фёдор Бондарчук с Паулиной Андреевой, Константин Эрнст, Рената Литвинова, а также подруги Собчак — дизайнер Ульяна Сергеенко и светская львица Ульяна Цейтлина. Вести свадьбу будет Игорь Верник.