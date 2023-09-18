«Чуть не умерла»: Тодоренко отравилась грибами на вечеринке Тодоренко оказалась под капельницей после отравления трюфелями

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Регина Тодоренко

33-летний блогер и телеведущая Регина Тодоренко в своем блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) рассказала о сильном отравлении трюфелями на дружеской вечеринке. По словам Тодоренко, накануне она съела девять блюд с любимым грибом, запив их парой бокалов вина и рюмкой текилы, после чего оказалась под капельницей. Телеведущая опубликовала снимок из больничной палаты, сообщив, что ее организм не усваивает любимый гриб.

В общем, мое утро началось так. Хотела бы я пошутить «пили водку, а отравились винегретом», но увы, — призналась Регина.

Ранее Тодоренко объяснила свой отказ от обсуждения СВО на Украине желанием сохранить брак с российским музыкантом Владом Топаловым, с которым воспитывает двоих сыновей. Телеведущая заявила, что в их семье запрещены любые политические разговоры, потому что это разрушает брак. Тодоренко подчеркнула, что очень хочет сплотиться с супругом и любить его в радости, болезни, бедности и в кризисе.

До этого Тодоренко рассказала, что возбудилась во время родов. Она призналась, что оба раза слушала аффирмации и находилась под гипнозом. По словам блогера, после такого подхода к процессу ей хочется «рожать еще».

Она поделилась с подписчиками информацией об оргазмических и гипнотических родах. По ее мнению, гипноз помогает облегчить боль и снизить стресс, а также улучшить контроль над своим телом и сократить потребность в лекарствах и медоборудовании.

Тодоренко во время беременности вторым ребенком отказалась от обычной больницы и начала изучать различные духовные и психологические практики. По словам телеведущей, врачи из-за сколиоза запрещали ей естественные роды, однако она нашла клинику, специализирующуюся на домашних родах, и заранее обсудила все тревожащие ее моменты. Тодоренко родила двоих сыновей, Михаила и Мирослава.