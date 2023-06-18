«Рожала в гипнозе»: Тодоренко призналась, что возбудилась во время родов Ведущая Регина Тодоренко призналась, что возбудилась во время родов

Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Регина Тодоренко

Телеведущая Регина Тодоренко рассказала, что возбудилась во время родов. В своем Telegram-канале она написала, что оба раза слушала аффирмации и находилась под гипнозом. По словам блогера, после такого подхода к процессу ей хочется «рожать еще».

Я — гипномама. Обоих сыновей рожала в гипнозе и с аффирмацией в ушах. Опыт незабываемый. После таких родов хочется еще рожать. Во вторых родах я вообще почувствовала возбуждение, — рассказала Тодоренко.

Она поделилась с подписчиками информацией об оргазмических и гипнотических родах. По ее словам, гипноз помогает облегчить боль и снизить стресс, а также улучшить контроль над своим телом и сократить потребность в лекарствах и медоборудовании. При этом Тодоренко подчеркнула, что эффективность такой практики в родах может быть разной и не все будущие матери могут освоить и воспользоваться этим методом. Телеведущая особо отметила, что важно обсудить свои планы с врачом или лицензированным гипнотерапевтом.

Тодоренко во время беременности вторым ребенком отказалась от обычной больницы и начала изучать различные духовные и психологические практики. По словам телеведущей, врачи из-за сколеоза запрещали ей естественные роды, однако она нашла клинику, специализирующая на домашних родах и заранее обсудила все тревожащие ее моменты. Тодоренко родила двоих сыновей от певца Влада Топалова: Михаила и Мирослава.