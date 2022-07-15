У Тодоренко и Топалова родился второй ребёнок

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Регина Тодоренко

Певец Влад Топалов и телеведущая Регина Тодоренко второй раз стали родителями. У пары родился сын, о чём сама счастливая мама сообщила в соцсетях 15 июля.

Фото с мужем и только появившимся на свет ребёнком Тодоренко опубликовала в своём микроблоге.

Наша с Владом любовь создала ещё одного космического человека. Наш младший сынок, наш Мир, мама с папой любят тебя всем сердцем, а старший брат готов тебя сожрать. Благодарим, что выбрал именно нас, — написала телеведущая.

Регина Тодоренко и Влад Топалов познакомились в 2017 году по время работы над спектаклем «Заложи жену в ломбард». Они поженились в конце октября 2018 года. У них есть сын Михаил, которому сейчас три года.

Ранее телеведущая Регина Тодоренко призналась, что не знает пол своего будущего ребёнка, несмотря на то что уже больше полугода находится в положении. По ее словам, она хочет «устроить себе сюрприз» и специально просит врачей не указывать пол малыша.