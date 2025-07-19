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19 июля 2025 в 12:35

Малахов сообщил о смерти популярной героини его шоу

Скончалась героиня шоу Малахова Зоя Борисюк из дуэта «Зоя и Валера»

Андрей Малахов Андрей Малахов Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Не стало Зои Борисюк из дуэта «Зоя и Валера», известного по шоу Андрея Малахова, написал телеведущий в своем Telegram-канале. Также он опубликовал ролик, ставший вирусным 12 лет назад.

Царствия Небесного… Спасибо за ту теплоту и искренность, которые зрители будут помнить еще долго, — написал шоумен.

Впервые пару показали в эфире «Аффтар жжот», рассказал Малахов. С тех пор «Зоя и Валера» стали народными любимцами и частыми гостями студий «Привет, Андрей» и «Песни от всей души», отметил он.

Ранее сообщалось, что на 88-м году жизни скончалась легендарная американская исполнительница Конни Фрэнсис. Артистка, которая стала популярна благодаря TikTok, ушла из жизни в ночь на 16 июля. Как отметил ее близкий друг и менеджер Рон Робертс, Фрэнсис всегда хотела, чтобы поклонники первыми узнавали важные новости о ее жизни.

До этого стало известно, что британский аниматор Фил Мюллой умер в возрасте 76 лет. Мюллой прославился мрачными минималистическими сатирическими мультфильмами, ставшими культовыми, такими как «Сексуальная жизнь стула» и «Нетерпимость».

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