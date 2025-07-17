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17 июля 2025 в 15:37

Умерла исполнительница вирусной песни в TikTok

Популярная в TikTok певица Конни Фрэнсис скончалась в возрасте 87 лет

Конни Фрэнсис Конни Фрэнсис Фото: Zuma/ТАСС

На 88-м году жизни скончалась легендарная американская исполнительница Конни Фрэнсис, заявил в Facebook (деятельность в РФ запрещена) ее близкий друг и менеджер Рон Робертс. Артистка, которая стала популярна благодаря TikTok, ушла из жизни в ночь на 16 июля. Как отметил Робертс, Фрэнсис всегда хотела, чтобы поклонники первыми узнавали важные новости о ее жизни.

С болью в душе и невероятной грустью сообщаю вам о смерти моей дорогой подруги Конни Фрэнсис, — сообщил Робертс.

Молодежи Конни Фрэнсис знакома прежде всего благодаря композиции Pretty Little Baby, ставшей вирусной в TikTok. В своих социальных сетях певица выражала признательность таким знаменитостям, как Кайли Дженнер, Тимоти Шаламе, Ким Кардашьян, Ариана Гранде и Тейлор Свифт, которые использовали ее хит в своих видео.

Ранее на 94-м году жизни скончался американский актер и режиссер Сол Элкин. Театральный деятель с российскими корнями прославился созданием театра «Шекспир в Делавэр-парке», где долгие годы занимал пост художественного руководителя. Параллельно Элкин преподавал в Университете Буффало.

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