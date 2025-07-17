Стало известно о смерти американского режиссера с российскими корнями

Американский актер, режиссер и театральный деятель Сол Элкин скончался на 94-м году жизни, сообщает телеканал WKBW. Артист с российскими корнями был известен как основатель и художественный руководитель театра «Шекспир в Делавэр-парке», а также преподаватель Университета Буффало.

Элкин родился в 1932 году в Нью-Йорке в семье эмигрантов из России. На сцену вышел в семилетнем возрасте, а актерское мастерство начал осваивать в еврейской театральной школе. Впоследствии он окончил Колумбийский университет, получив степень магистра, и защитил докторскую диссертацию по философии. За свою карьеру Элкин сыграл и поставил более 250 спектаклей, включая работы на телевидении и Бродвее.

Осенью 2023 года актер перенес инсульт. У него остались две дочери: одна — актриса, участвовавшая в его постановках, другая — виолончелистка.

Ранее стало известно о смерти 54-летнего турецкого актера Эмре Терюна, скончавшегося после продолжительной борьбы с раком поджелудочной железы. В последние недели состояние артиста резко ухудшилось. Актер известен по сериалам «Мафия не может править миром» и «Три сестры».