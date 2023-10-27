ВСУ пытались атаковать Курскую АЭС: есть ли разрушения и погибшие Появились подробности атаки дронов ВСУ на Курскую АЭС 26 октября

Фото: t.me/gubernator_46

Украинская армия с помощью дронов пыталась атаковать Курскую область 26 октября, заявили в Минобороны РФ. Что об этом нужно знать, есть ли погибшие или пострадавшие?

Атака ВСУ на Курскую область 26 октября

«В районе 19:30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области, — заявили в Минобороны РФ.

Через некоторое время стало известно о новой атаке ВСУ.

«В районе 21:00 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа на объекты на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачен беспилотный летательный аппарат над территорией Курской области в районе н. п. Курчатов», — отмели в МО РФ.

Третий украинский беспилотник был сбит спустя несколько часов.

«В районе 23:50 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа на объекты на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачен беспилотный летательный аппарат над территорией Курской области, — добавили в Минобороны РФ.

Подробности атаки ВСУ на Курскую АЭС

«Первый беспилотник был обнаружен примерно в 20:20 около КПП административного комплекса АЭС. Аппарат был снабжен неизвестным взрывным устройством, которое не сдетонировало, он был изъят специалистами для дальнейшего уничтожения. Падение второго беспилотника было зафиксировано военными около 21:30 уже на территории атомной электростанции — в зоне кинологического городка. БПЛА был перехвачен и посажен средствами ПВО, он также не сдетонировал. Территория падения оцеплена, утром планируется обследование и уничтожение аппарата», — пишет SHOT.

По информации источника, третий БПЛА был перехвачен в районе 23:40, беспилотник упал рядом со складом ядерных отходов и взорвался. В результате повреждения получил фасад здания склада, никто не пострадал.

«Курская АЭС находится примерно в 110 км от границы с Украиной, ВСУ пытались атаковать Курчатов уже не в первый раз. Вчерашние происшествия на работу станции не повлияли, никто из людей не пострадал», — добавил SHOT.

«Первый упал в зоне кинологического городка и не сдетонировал. Второй беспилотник — реактивный БПЛА самолетного типа — нашли лежащим на асфальте, беспилотник нес взрывное устройство, но оно не сработало. А вот третий беспилотник атаковал склад с ядерными отходами. По информации источников, в результате взрыва поврежден фасад здания склада», — передает Baza.

Минобороны РФ эти данные никак не комментировало.

Сотрудники Курской АЭС заявили, что станция работает в штатном режиме, разрушений и пострадавших нет.

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