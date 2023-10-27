SHOT: дрон ВСУ взорвался у склада ядерных отходов близ Курской АЭС

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Telegram-канал SHOT сообщает о попытке Вооруженных сил Украины атаковать дронами Курскую АЭС в городе Курчатове. По данным канала, было запущено три беспилотника, оборудованных взрывчаткой, один из летательных аппаратов сдетонировал рядом со складом ядерных отходов. Минобороны РФ информацию об атаке на Курскую АЭС не комментировало.

Как пишет SHOT, атака произошла вечером 26 октября. По его данным, первый дрон был найден в районе 20:20 у КПП административного комплекса станции, к нему была прикреплена бомба, однако детонации не последовало, специалисты снаряд демонтировали и увезли для уничтожения.

SHOT уточняет, что второй дрон упал примерно в 21:30 на территории атомной станции в зоне кинологического городка. По информации канала, этот БПЛА был перехвачен силами ПВО, его снаряд также не сдетонировал. По сведениям SHOT, третий дрон перехватили в 23:40, он рухнул рядом со складом ядерных отходов и сдетонировал, повреждения получил фасад складского помещения, пострадавших нет. МО РФ эту информацию также не комментировало.

Минобороны РФ 26 октября сообщало о перехвате украинских дронов в Курской области. По данным ведомства, первый аппарат был нейтрализован в районе 19:30, второй дрон был перехвачен около 21:00 в районе города Курчатова, третий БПЛА был сбит примерно в 23:50.

До этого глава Курской области Роман Старовойт сообщил, что украинские войска обстреляли деревню Городище Рыльского района. По его словам, населенный пункт лишился газа и электроснабжения.