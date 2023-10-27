Над Курской областью ПВО сбила еще один беспилотник Минобороны: ПВО сбила еще один беспилотник ВСУ над Курской областью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вооруженные силы Украины предприняли вторую попытку атаковать объекты в Курской области беспилотником, сообщает в Telegram Минобороны России. По данным оборонного ведомства, противовоздушная оборона вечером 26 октября перехватила дрон в районе города Курчатов, который расположен рядом с Курской АЭС.

26 октября в районе 21:00 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа на объекты на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачен беспилотный летательный аппарат над территорией Курской области в районе н. п. Курчатов, — подчеркнули в Минобороны.

Полутора часами ранее беспилотник самолетного типа ВСУ также пытался атаковать Курскую область. По данным российского оборонного ведомства, дрон был ликвидирован дежурными средствами ПВО над территорией региона.

Ранее глава Курской области Роман Старовойт сообщил, что 25 октября украинские войска обстреляли деревню Городище Рыльского района. По его словам, населенный пункт лишился газа и электроснабжения. В результате обстрела были повреждены фасады и заборы трех жилых домов. Среди мирных жителей никто не пострадал.