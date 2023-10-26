Украинский беспилотник попытался атаковать Курскую область Минобороны России заявило о сбитом украинском БПЛА над Курской областью

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Беспилотник самолетного типа Вооруженных сил Украины попытался атаковать Курскую область, сообщило в Telegram-канале Минобороны России. По данным ведомства, дрон был ликвидирован дежурными средствами ПВО над территорией региона.

Сегодня в районе 19:30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области, — уточнили в МО.

Накануне глава Курской области Роман Старовойт сообщил, что украинские войска обстреляли деревню Городище Рыльского района. По его словам, населенный пункт лишился газа и электроснабжения. В результате обстрела были повреждены фасады и заборы трех жилых домов. Старовойт заверил, что собственникам будет оказана помощь в их восстановлении. В результате атаки среди мирных жителей никто не пострадал.

Вместе с тем четыре беспилотника ВСУ совершили попытку атаковать Брянскую область. Telegram-канал SHOT пишет, что на одном из дронов, сбитых в районе деревни Супонево, обнаружили взрывчатку. По данным канала, дрон нес два килограмма пластида. Сведений о пострадавших или разрушениях не поступало.