Обстрел ВСУ оставил без газа и света деревню под Курском Старовойт: деревня Городище лишилась газа и электроснабжения после обстрела ВСУ

Фото: МО Украины

Глава Курской области Роман Старовойт сообщил в своем Telegram-канале об обстреле украинскими войсками деревни Городище Рыльского района. По его словам, населенный пункт лишился газа и электроснабжения.

В населенном пункте перебит газопровод, нарушено электроснабжение. Специалисты газовой службы уже работают на месте, в ближайшее время энергетики также приступят к восстановлению подачи электричества, — написал губернатор.

Старовойт добавил, что в результате обстрела были повреждены фасады и заборы трех жилых домов. Он заверил, что собственникам будет оказана помощь в их восстановлении. Губернатор также отметил, что среди мирных жителей пострадавших нет.

Накануне Старовойт рассказал о налете украинского беспилотника на село Теткино. По его словам, дрон сбросил взрывное устройство в результате чего пострадал один местный житель. Губернатор уточнил, что мужчина получил легкое ранение и госпитализация ему не потребовалась. Минобороны России эту информацию пока не комментировало.

На прошлой неделе глава региона сообщил, что на территорию одной из школ Курской области упали обломки украинского БПЛА. Он отметил, что что учащиеся и преподаватели при этом не пострадали. Фасад школы получил незначительные повреждения.