Обломки украинского беспилотника упали на школу в Курской области Губернатор Старовойт: обломки беспилотника ВСУ упали на школу в Курской области

Фото: t.me/gubernator_46

Обломки беспилотника Вооруженных сил Украины упали на территорию Тимской школы имени Н. В. Черных в Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram-канале. По его словам, в результате атаки украинской армии никто не пострадал, повредилось только здание учебного заведения.

Ночью на территорию Тимской школы им. Н. В. Черных упали обломки украинского БПЛА. Пострадавших нет. Осколками незначительно посечен фасад, повреждены несколько окон, — заявил Старовойт.

Он уточнил, что в школе обучаются более 470 детей, все занятия проходят в штатном режиме. Поврежденные окна временно заклеили, в ближайшее время начнутся ремонтные работы.

Ранее Старовойт сообщал, что в ночь на 18 октября территорию Курской области атаковали 10 украинских беспилотных летательных аппаратов. По его словам, атака ВСУ была пресечена силами Минобороны России. В общей сложности сбили шесть беспилотников самолетного типа, еще четыре были подавлены средствами РЭБ. В результате атаки пострадавших и разрушений нет. Губернатор Курской области также предупредил об опасности обломков БПЛА. Он призвал жителей региона не прикасаться к упавшим объектам, которые зачастую оснащены таймером самоликвидации.