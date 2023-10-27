Над Курской областью перехвачен третий за вечер беспилотник ВСУ Минобороны: ПВО перехватила над Курской областью дрон ВСУ

Фото: Yulii Zozulia/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Средства ПВО России перехватили над Курской областью очередной украинский дрон самолетного типа, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. По данным оборонного ведомства, попытка была пресечена 26 октября примерно в 23:50.

26 октября в районе 23:50 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа на объекты на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачен беспилотный летательный аппарат над территорией Курской области, — рассказали в Минобороны.

Данный беспилотник стал третьим, который российские средства ПВО перехватили за вечер 26 октября. Свою эффективность противовоздушная оборона ранее продемонстрировала в 19:30 и 21:00. Причем во втором случае ПВО перехватила дрон в районе города Курчатов, который расположен рядом с Курской АЭС.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что украинский дрон-камикадзе атаковал вышку сотовой связи в Белгородской области. По данным канала, беспилотник залетел на территорию Волоконовского района. По информации SHOT, БПЛА взорвался после того, как врезался в вышку возле села Тишанка — это порядка четырех километров от границы. Министерство обороны России данную информацию не комментировало.