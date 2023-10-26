SHOT: дрон-камикадзе атаковал вышку сотовой связи в Белгородской области

Фото: t.me/gubernator_46

Дрон-камикадзе атаковал вышку сотовой связи в Белгородской области, сообщает Telegram-канал SHOT. По данным канала, беспилотник залетел на территорию Волоконовского района накануне примерно в 15:00. Министерство обороны России данную информацию не комментировало.

По информации SHOT, БПЛА взорвался после того, как врезался в вышку возле села Тишанка. Это порядка четырех километров от границы. Как уточняет канал, обошлось без повреждений и пострадавших. По предварительным данным, дрон запустили из села Черняков Харьковской области, что в 2,5 километра от границы, говорится в сообщении. Официальных данных по этой информации от МО РФ также не поступало.

Атаку на объект в селе Тишанка подтвердил губернатор региона Вячеслав Гладков. В своем Telegram-канале он сообщил, что на «инфраструктурный объект связи» сброшен с беспилотника один «неустановленный боеприпас». По его сданным, объект получил повреждения.

Также глава Белгородской области рассказал и о других атаках беспилотников. В частности, в Борисовском районе и Валуйском городском округе. В обоих случаях обошлось без последствий.

Накануне сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) вплотную подошли к российской границе и атаковали село Красный Хутор в Белгородской области с помощью снайперских винтовок. После этого обстреляли село 116 боеприпасами из 30-мм автоматического станкового гранатомета АГС-17 «Пламя». Пограничникам удалось отразить атаку и откинуть ВСУ от российской границы. Никто не пострадал.