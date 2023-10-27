Бои у Работино, Бахмута, Херсона 27 октября: какие последние новости Российские военкоры рассказали о боях у Работино, Бахмута и Херсона 27 октября

Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

Военнослужащие ВС РФ

Украинская армия возобновила попытки прорвать оборону ВС РФ у Работино на Запорожском направлении, пишет Telegram-канал «Два майора». Что там сегодня происходит и какие новости с других участков фронта СВО?

Ситуация у Работино, Вербового, Новопрокоповки 27 октября 2023 года

«На Запорожском фронте у Работино после затишья из-за погодных условий вчера ВСУ возобновили попытки прорыва нашей обороны. У указанного населенного пункта операторами БПЛА и тяжелыми огнеметными системами уничтожена бронегруппа противника, в составе которой находились немецкие танки „Леопард“. У Вербового — плотный огонь ВСУ кассетными боеприпасами и новые попытки вражеской пехоты занять наши позиции. Противник успеха не достиг. Вчера утром по позиция врага работала наша авиация ФАБ-500», — передают «Два майора».

«Рыбарь» пишет, что на Ореховском участке украинские подразделения при поддержке бронетехники попытались продвинуться на рубеже Работино — Вербовое. По информации источника, как минимум четыре танка серии Leopard были уничтожены.

«На Запорожском направлении ВСУ при поддержке артиллерии атаковали у Нестерянки, Ровного, Новопрокоповки и Вербового. У первого из перечисленных населенных пунктов ВС РФ отошли с части занятых позиций. Украинские войска таким образом пытаются расширить фланги для наступления. Но у ВСУ серьезная проблема в минных полях», — сообщил WarGonzo.

Readovka пишет, что на Ореховском участке российская армия отразила атаки ВСУ в районе Копаней и к северо-западу от Вербового.

Минобороны РФ эти данные не комментировало.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Штурмовики Су-25

Ситуация у Бахмута (Артемовска), Клещеевки, Андреевки 27 октября 2023 года

«На Бахмутском направлении российские войска также пытаются перехватить инициативу. Контратаки у Андреевки и Клещеевки. И уже наступательные действия у Хромового и от Дубово-Васильевки», — передает WarGonzo.

Readovka пишет, что бойцы ВС РФ продвинулись у высот к северо-востоку от Хромового.

«В Клещеевке продолжаются встречные бои. В Андреевке русским воинами удалось вернуть ряд позиций, но все еще идут бои за позиции у железной дороги. Под Бахмутом (Артемовском) русским бойцам приходится буквально глушить вэсэушников в вырытых ими же „лисьих норах“. Для очередной зачистки наши вплотную приблизились к позициям противника, пока тот хаотично отстреливался куда-попало. Кому-то хватило и пули, но одному укробойцу сильно повезло: когда он высунул голову из окопа, ему прилетел „русский коронный“ с приклада», — добавил источник.

«Рыбарь» передает, что на северном фланге обороны Бахмута российские войска расширили зону контроля в сторону Васюковки.

«Одновременно с этим российские подразделения продолжают атаковать позиции противника у Хромово. ВС РФ сумели улучшить тактическое положение у железной дороги между Андреевкой и Клещеевкой», — добавил источник.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Фото: МО РФ Боевая работа расчетов РСЗО «Ураган»

Ситуация у Херсона, Крыма, на берегах Днепра 27 октября 2023 года

«На Херсонском направлении продолжаются бои, идет уничтожение группы пехоты ВСУ в н. п. Крынки. Враг подвозит личный состав на лодках, за которыми идет охота нашей артиллерии и FPV-дронов», — пишут «Два майора».

«Рыбарь» пишет, что на Херсонском направлении ВСУ закрепились у Дач и попытались продвинуться в направлении Подстепного и Поймы.

«Российские войска нанесли массированные удары по наступающим подразделениям противника, вынудив их с потерями отступить. Северо-восточнее российские морпехи продолжают выдавливать окопавшиеся в Крынках штурмовые группы ВСУ», — отметил источник.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

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