Стало известно состояние Курской АЭС после атаки беспилотников ВСУ Курская АЭС не пострадала после атаки дронов и работает в штатном режиме

Фото: Гущин Иван/ТАСС

Курская АЭС не пострадала после атаки трех украинских беспилотников, она работает в штатном режиме, сообщает пресс-служба электростанции в своем Telegram-канале. Радиационный фон на АЭС и в районе ее расположения находится на уровне природных значений. Пострадавших и разрушений нет, на месте работают правоохранители.

Курская АЭС работает в штатном режиме. Подтверждаем, что вечером 26 октября 2023 года была пресечена атака трех вражеских беспилотных летательных аппаратов на Курскую АЭС. Данное событие не повлияло на работу станции, — говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что средства ПВО России перехватили над Курской областью украинский дрон самолетного типа. По данным оборонного ведомства, попытка была пресечена 26 октября примерно в 23:50. Беспилотник стал третьим, который российские средства ПВО перехватили за вечер 26 октября. Свою эффективность противовоздушная оборона ранее продемонстрировала в 19:30 и 21:00. Причем во втором случае ПВО перехватила дрон в районе города Курчатова, который расположен рядом с Курской АЭС.

До этого глава Курской области Роман Старовойт сообщил, что 25 октября украинские войска обстреляли деревню Городище Рыльского района. По его словам, населенный пункт лишился газа и электроснабжения. В результате обстрела были повреждены фасады и заборы трех жилых домов. Среди мирных жителей никто не пострадал.