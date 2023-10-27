Бои у Авдеевки 27 октября: что с флагом и терриконом, последние новости Российские военкоры рассказали о боях у Авдеевки 27 октября

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Российская армия ведет наступательные действия на южных подступах к Авдеевке, передает WarGonzo. Что там сегодня происходит и какие еще новости с этого участка фронта?

Ситуация у Авдеевки 27 октября 2023 года

«На Донецком фронте российские войска продолжили штурмовые действия у Новомихайловки, в Марьинке, у Первомайского, Северного (населенный пункт к западу от Авдеевки), на южных подступах к Авдеевке и у Степного (не путать с одноименными населенными пунктами на Запорожском и Угледарском направлениях). У Степного ВС РФ расширили зону контроля вдоль железнодорожного полотна», — передает WarGonzo.

«Рыбарь» пишет, что российские войска продолжают операцию по охвату Авдеевского укрепрайона.

«На юго-западном фланге со стороны Ясиноватой подразделения ВС РФ ведут наступления на позиции ВСУ у Донецкой фильтровальной станции. Со стороны Опытного штурмовые группы сумели продвинуться на север, закрепившись в 1,5 км к юго-западу от девятого квартала Авдеевки. Одновременно российские подразделения наступают по трассе Т-05-05 от Донецкой кольцевой автодороги к сердцу Авдеевки», — сообщил источник.

Readovka передает, что российская армия постепенно продвигается в направлении Степного к северу от Авдеевки.

«К югу, наши наступают в районе Северного и на подступах к городу. Кроме того, наши бойцы атаковали в районе Первомайского», — отметили авторы канала.

«Два майора» пишут, что с Авдеевского направления сообщают об успехах ВС РФ.

«Занятный террикон служит господствующей высотой, что способствует уничтожению нацистов. Наши войска продвинулись северо-западнее Опытного, есть продвижение западнее базы отдыха „Царская охота“. Вероятна переброска подкреплений противника на направление», — рассказал источник.

Фото: МО РФ

Американский Институт изучения войны передает, что армия России продолжает наступать в районе террикона к северо-западу от Авдеевки и успешно защищает там свои позиции.

«Российские войска вели наступательные действия на рубеже Купянск — Сватово — Кременная, в районе Бахмута, в районе Авдеевки, к юго-западу от Донецка, в приграничном районе ДНР и Запорожской области, на западе Запорожской области; на отдельных участках продвинулись вперед», — сообщил источник.

Военкор Александр Сладков рассказал о ситуации под Авдеевкой

«Так, Авдеевку, чувствуется, наши трясут как положено. Названия такие — „Царская охота“, Донецкая фильтровальная станция, обхват со стороны ДКАД. Когда-то я слушал, что нас оттуда обстреливают и мечтал: придет время — и наши ребята возьмут эти места! И настало время, лично для меня это большой результат. Единственное настораживает — ВСУ перебрасывают на Авдеевское направление свои опытные ударные бригады. Одна из них — 47-я, которую несколько раз выпотрошили наши мужики под Работино. Главное, не допустить мощного контрудара противника по Донецку. Это было бы нехорошо. Хотя. У нас тут так все укреплено, что враг либо отскочит, либо кроваво увязнет в своем "контрнаступе"», — добавил он.

Вчера стало известно, что ВС РФ снова установили флаг России на терриконе. Ранее его атаковали украинские дроны.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

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