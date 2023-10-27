Спецназ России применил против ВСУ «тактику загнанного зверя»

Фото: МО РФ

Бойцы спецназа «Сибирь» Южной группировки войск используют «тактику загнанного зверя» в боях с украинскими военными под Клещеевкой на участке фронта под Артемовском, заявил РИА Новости военнослужащий с позывным Чалый. Он пояснил, что такая тактика эффективна против пехоты: после обнаружения группы противника открывается огонь из 82-миллиметрового миномета, что вынуждает врага отходить в окопы или блиндажи, после чего по позициям наносятся удары минами калибра 120 миллиметров.

Туда наведен уже 120-й. Как правило, пути противника обычно предсказуемы и вариантов побега нет, соответственно, есть определенные зоны дислокации [ВСУ], которые мы выучили, и по этим наблюдениям наводимся по этим точкам — 80-м подгоняем в эту точку, а 120-м добиваем, — сказал Чалый.

Ранее в Telegram-канале добровольческой разведывательно-штурмовой бригады «Отряд имени Святого благоверного князя Александра Невского Добровольческого Корпуса ВС РФ» появились кадры пленения солдата Вооруженных сил Украины во время ближнего боя на позициях под Клещеевкой. На них видно, как российские бойцы окружили позицию противника и застали его врасплох.

Экс-советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович ранее заявил о высокой доли вероятности взятия Авдеевки российской армией. По его словам, в боях на этом участке под Донецком складывается «трагическая ситуация», которая делает невозможным наступление ВСУ на южном направлении.