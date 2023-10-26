В Сети появились кадры пленения солдата ВСУ в ближнем бою

Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости

Видеозапись с моментом пленения солдата Вооруженных сил Украины во время ближнего боя на позициях под Клещеевкой появилась в Telegram-канале добровольческой разведывательно-штурмовой бригады «Отряд имени Святого благоверного князя Александра Невского Добровольческого Корпуса ВС РФ». На кадрах видно, как российские бойцы окружили позицию противника и застали его врасплох.

Чтобы подойти поближе, российские служащие открыли огонь из стрелкового оружия, благодаря этому украинский солдат не мог контролировать ситуацию и вести прицельный огонь. Штурмовики смогли подойти к его укрытию вплотную. Один из бойцов оглушил военного ВСУ ударом приклада и после этого взял его в плен.

Ранее во время поездки в зону спецоперации глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что у ВСУ «все меньше и меньше возможностей». По его словам, за последние три-четыре недели множество украинских военнослужащих были захвачены Вооруженными силами РФ и добровольно сдались в плен. Также он отметил, что пленные рассказали о плохом психологическом состоянии в подразделениях армии Украины.