Экс-бойцы ВСУ влились в ряды ВС России: новости СВО на утро 27 октября Последние новости СВО на Украине

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Российское оперативно-боевое тактическое формирование (ОБТФ) «Каскад» приняло на службу добровольческий батальон имени Богдана Хмельницкого, сформированный из бывших украинских военнослужащих, сообщил командир батальона Андрей Тищенко. Он уточнил, что бойцы начали занятия в учебном центре около трех недель назад. По его словам, настроение у солдат боевое, они получили оружие и обмундирование, а также успели выехать на полигон для пристрелки.

Главные новости о том, что произошло в зоне обострения днем 26 октября, читайте в материале NEWS.ru.

Какая сейчас обстановка в зоне проведения СВО

Группировка российских войск «Запад» отбила шесть атак штурмовых групп ВСУ на Купянском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский. По словам офицера, потери противника составили до 225 бойцов.

У Петропавловки и Степовой Новоселовки экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 ударили по временному расположению подразделений 43-й механизированной бригады ВСУ. В районе этих населенных пунктов, а также Синьковки велась контрбатарейная борьба. Российская артиллерия поразила 122-миллиметровую САУ 2С1 «Гвоздика» и два минометных расчета. Кроме того, ВСУ потеряли танк Т-72, боевую бронированную машину «Козак» и пикап, добавил Зыбинский.

Российские военнослужащие сорвали три попытки ротации подразделений Вооруженных сил Украины, сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов. По его словам, операции проходили в районе Угледара и северо-западнее Приютного. В результате были уничтожены автомобильная техника и живая сила противника.

Также барражирующими боеприпасами «Ланцет» российские бойцы уничтожили БМП-2 в районе Водяного. В ходе контрбатарейной борьбы Украина потеряла там самоходную артиллерийскую установку «Акация», буксируемую гаубицу М777, два артиллерийских орудия Д-20 и семь минометных расчетов.

Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил, что у сел Работино и Вербовое в Запорожской области ведутся встречные бои между ВС РФ и ВСУ, российская пехота ЮВО и десант контратакуют противника, уничтожая десятки украинских военных. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Канал написал, что российские подразделения захватили около Новопрокоповки группу украинских военных, противник попытался вернуться на утраченные позиции, завязались встречные бои. Также «РВ» сообщила, что около села Вербового солдаты ВСУ по нескольким направлениям пытались захватить опорные пункты ВС РФ в посадках, однако их атаки были отбиты, а позже российские ВДВ перешли в контратаки и оттеснили противника. По данным канала, бои на этом направлении продолжаются, обе стороны активно используют артиллерию.

Из-за наступления российских военных ВСУ находятся в тяжелом положении под Красным Лиманом, сообщил польский портал Onet. Отмечается, что натиск ВС РФ на этом участке фронта достаточно силен, украинские военные не испытывали там больших трудностей с октября 2022 года.

Сколько беспилотников перехватили над Курской областью

Средства ПВО России перехватили над Курской областью за вечер 26 октября три украинских беспилотника, сообщили в Минобороны РФ. По данным оборонного ведомства, попытки были пресечены примерно в 19:30, 21:00 и 23:50.

Какой вертолет получила авиация ВКС РФ

Армейская авиация Воздушно-космических сил России в 2023 году получила самый тяжелый серийный вертолет в мире — модернизированный Ми-26Т2В, сообщил начальник армейской авиации Игорь Романов. По его словам, ВКС получают и другие модернизированные модели вертолетов.

Ми-26Т2В является тяжелым широкофюзеляжным транспортным вертолетом грузоподъемностью 20 тонн. Его бортовой комплекс обороны обеспечивает защиту от ракетных систем ПВО.

Кто виновен в обострении кризиса на Украине

Администрация США пошла на выделение Украине очередного пакета вооружений в период «небывалой эскалации международной напряженности», заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. Он отметил, что таким образом Штаты продемонстрировали «провокационные и подстрекательские действия», а также нежелание считаться с «доводами разума», которые все чаще звучат относительно конфликта на Украине.

Фото: МО Украины

Будет ли КНР обсуждать «формулу мира» Зеленского

Представители КНР, как ожидается, не примут участие в октябрьской встрече на Мальте, посвященной вопросам реализации «формулы мира», предложенной руководством Украины, сообщило агентство Bloomberg. Отмечается, что отсутствие делегатов из Пекина станет разочарованием для украинского лидера Владимира Зеленского, который пытается заручиться международной поддержкой своего проекта.

Что говорят на Западе о помощи Украине

Новый спикер палаты представителей США Майк Джонсон призвал разделить запрос о выделении $105 млрд Израилю и Украине. Кроме того, он заявил о требовании к Белому дому предоставить отчет о потраченных на Киев средствах. Джонсон указал, что администрация президента США Джо Байдена также должна раскрыть план дальнейших действий в контексте Украины. При этом он подчеркнул, что России «нельзя позволить преуспеть» в текущем конфликте.

Словакия и Венгрия во время саммита Евросоюза в Брюсселе выступили против выделения Украине пакета помощи в размере €50 млрд, сообщило Politico. Такой пакет финансовой помощи Киеву со стороны ЕС на 2024-2027 годы разрабатывается для покрытия 45% бюджетного дефицита.

Издание со ссылкой на дипломатический источник отмечает, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан перед встречей заявил о «неработающей» поддержке Киева со стороны ЕС. Премьер Словакии Роберт Фицо указал на проблемы коррупции на Украине.

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