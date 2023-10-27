ВСУ в неудачных атаках под Купянском потеряли до 225 военных ВС России отбили шесть атак ВСУ под Купянском

Фото: Yevhen Lubimov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Группировка российских войск «Запад» отбила шесть атак штурмовых групп ВСУ на Купянском направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский. По словам офицера, потери противника составили до 225 бойцов.

В ходе боевых действий на Купянском направлении подразделения группировки войск «Запад», используя результаты ударов авиации и огня артиллерии, отразили шесть атак штурмовых групп 41-й, 43-й, 54-й, 67-й механизированных бригад и 68-й егерской бригады в районах Сергеевки, Тимковки и Синьковки, — отметил Зыбинский.

По его словам, у Петропавловки и Степовой Новоселовки экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 ударили по временному расположению подразделений 43-й механизированной бригады ВСУ. В районе этих населенных пунктов, а также Синьковки велась контрбатарейная борьба. Российская артиллерия поразила 122-миллиметровую САУ 2С1 «Гвоздика» и два минометных расчета. Кроме того, ВСУ потеряли танк Т-72, боевую бронированную машину «Козак» и пикап, добавил офицер.

Сергей Зыбинский сообщал, что 23 октября ВСУ потеряли на Купянском направлении до двух рот живой силы. Офицер подчеркнул, что подразделения группировки войск «Запад» отбили девять атак штурмовых групп 32-й, 41-й механизированных, 57-й мотопехотной и 68-й егерской бригад в районах Ивановки, Сергеевки, Загоруйковки, Тимковки и Синьковки.