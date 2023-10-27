Российские войска сорвали три попытки ротации ВСУ Войска РФ сорвали три попытки ротации ВСУ на Южно-Донецком направлении

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Российские военнослужащие сорвали три попытки ротации подразделений Вооруженных сил Украины, сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов. По его словам, операции проходили в районе Угледара и северо-западнее Приютного. В результате были уничтожены автомобильная техника и живая сила противника.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» при поддержке артиллерии и тяжелых огнеметных систем сорвали три попытки ротации подразделений ВСУ в районах Угледара и северо-западнее Приютного, — сказал Чехов.

Также барражирующими боеприпасами «Ланцет» российские бойцы уничтожили БМП-2 в районе Водяного. В ходе контрбатарейной борьбы Украина потеряла там самоходную артиллерийскую установку «Акация», буксируемую гаубицу М777, два артиллерийских орудия Д-20 и семь минометных расчетов.

Ранее Чехов рассказал, что ВСУ потеряли свыше 200 военнослужащих во время атак российских сил на Южно-Донецком направлении. Также подразделения группировки «Восток» при поддержке артиллерии сорвали попытки провести ротацию подразделений Вооруженных сил Украины около Угледара и Новодонецкого в ДНР. В районе села Приютного в Запорожской области артиллерия ликвидировала разведгруппу ВСУ. На Южно-Донецком направлении под авиационными, ракетными и артиллерийскими ударами Украина потеряла до 140 военнослужащих.