ВСУ потеряли более 200 бойцов на Южно-Донецком направлении

Фото: МО Украины

Российские вооруженные силы осуществили атаки на места скопления противника на Южно-Донецком направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов. По его словам, потери ВСУ превысили 200 военнослужащих.

Потери противника составили свыше 200 боевиков, пункт управления беспилотной авиацией и один танк. Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили позиции подразделений 72-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой, 58-й мотопехотной бригад, 128-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка, Константиновка, Золотая Нива, Угледар, Водяная и Старомайорское в ДНР, — заявил Чехов.

Чехов также отметил, что подразделения группировки войск «Восток» предотвратили попытку ротации украинских подразделений в районе Новомайорского на том же направлении. Кроме того, беспилотный ударный аппарат атаковал автомобиль с противником, а при контрбатарейной борьбе Вооруженные силы Украины потеряли реактивную систему залпового огня БМ-21 «Град» и семь минометных расчетов.

Ранее Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» опубликовал кадры наступления российских войск у города Авдеевки в Донецкой Народной Республике. По данным канала, там подразделения ВС РФ поразили пехоту противника и его укрепления у Авдеевского террикона. Минобороны РФ информацию не комментировало.