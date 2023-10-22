Российская артиллерия накрыла огнем разведгруппу ВСУ в Запорожье МО: артиллерия ВС РФ накрыла огнем разведгруппу ВСУ на Запорожском направлении

Фото: МО РФ

Подразделения группировки войск ВС России «Восток» при поддержке артиллерии сорвали попытки провести ротацию подразделениями Вооруженных сил Украины (ВСУ) около Угледара и Новодонецкого в ДНР, сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов. По словам офицера, также в районе села Приютное в Запорожской области артиллерия ликвидировала разведгруппу ВСУ.

На южнодонецком направлении подразделениями группировки войск «Восток» при поддержке артиллерии сорваны две попытки ротации подразделений ВСУ в районе Угледара и севернее Новодонецкого. Огнем артиллерии уничтожена разведгруппа ВСУ в районе севернее Приютного, — рассказал Чехов.

Он добавил, что на Южно-Донецком направлении под авиационными, ракетными и артиллерийскими ударами противник потерял до 140 военнослужащих. Удары наносились около населенных пунктов Новомихайловка, Урожайное, Шевченко, Угледар, Водяное и Старомайорское в ДНР. Шесть минометных расчетов противник потерял в ходе контрбатарейной борьбы, заключил офицер.

Ранее начальник пресс-центра группировки войск «Центр» ВС РФ Александр Савчук сообщил, что российские военные на Краснолиманском направлении отразили четыре атаки ВСУ в районах Торского выступа и Серебрянского лесничества. По его словам, там же подразделения «Центра» накрыли огнем около 170 целей противника.